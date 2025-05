Le capitaine des Lions a réagi au micro de FIFA+ après la victoire des siens en quarts de finale du Mondial de Beach Soccer contre l’Italie.

Al-Seyni Ndiaye après la victoire du Sénégal contre l’Italie (4-3)

« On remercie le bon Dieu. On vient de très loin. Aujourd’hui, on a éliminé la vice-championne du monde en titre, l’Italie, qui est une grande équipe de Beach Soccer. Mais comme nous l’avons dit, notre objectif est de gagner cette Coupe du Monde et pour la gagner, il faudra battre les grandes équipes. Maintenant, on aura la Biélorussie en demi-finales (samedi, 14h00 GMT). Elle nous a battu 6-3 lors de la dernière Coupe du Monde, donc je pense que ce sera une revanche pour nous.

On viendra avec beaucoup d’engagements et de détermination. Nous avons une dette envers le peuple sénégalais. Cette victoire, on l’a dédie à la femme de notre sélectionneur (elle est décédée en mars dernier, ndlr), mais aussi à mon père (décédé en janvier dernier, ndlr). On est prêt pour cette demi-finale et, je suis sûr qu’on verra un autre visage du Sénégal en demi-finales. »

