L’Equipe Nationale du Sénégal de football de plage a frappé fort ce jeudi en éliminant l’Italie en quarts de finale (4-3) au terme d’un match riche en suspense et en intensité. Les Lions affronteront, jeudi (14h00 GMT), la Biélorussie, pour une place historique en finale.

L’Equipe Nationale du Sénégal de football de plage continue de tracer sa route vers la gloire. À ce rythme, rien ne pourra arrêter cette génération de pionniers sénégalais tant elle est déterminée à aller, enfin, au bout et rendre encore plus fier son peuple. Ce jeudi, les Lions d’Oumar Ngalla Sylla, au terme d’une rencontre irrespirable et décidée en prolongations, se sont magistralement qualifiés pour les demi-finales de ce Mondial aux Seychelles après avoir sorti l’Italie, une sélection habituée des matches à élimination directe dans cette compétition (vice-championne du monde) et qui leur avait d’ailleurs barré la route en 2017, en quarts de finale (5-1).

🏖️ Match terminé : 🇸🇳 Sénégal vs 🇮🇹 Italie 4-3 🔥 Les Lions du sable qualifiés pour les demi-finales à la Coupe du Monde de Beach Soccer !#wiwsport #BeachSoccerWC #TeamSenegal #LionsDuSable pic.twitter.com/eQorU18ojr — wiwsport (@wiwsport) May 8, 2025

Mais que ce fut dur, très dur. Bien davantage en tout cas que lors de la phase de groupes et ces trois rencontres contre l’Espagne (4-1), Tahiti (6-3) et le Chili (7-3). Certes, il a fallu que quelques secondes au Sénégal pour décanter la situation. Car sur une grosse erreur de Josep Junior Gentilin, qui laisse passer entre ses jambes un ballon relancé par Al-Seyni Ndiaye, Mandione Diagne sert idéalement Mamour Diagne qui ouvre le score de la tête (1-0, 1er/11’41’’). Ensuite, les Lions ont entretenu un bras de fer tactique, plutôt fermé et équilibré dans le premier acte. Si le gardien Al-Seyni Ndiaye a dû sortir des arrêts, ce sont les deux portiers italiens Léandro Casapieri et Gean Pietro, qui ont dû s’employer pour sauver les leurs devant Amar Samb puis Sanou Laye Thiaw.

