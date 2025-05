Ousmane Ndiaye, 21 ans, 2m11, formé au Sénégal, s’est révélé lors de l’AfroBasket U18 2022, dont il avait terminé meilleur shooteur à 3 points. Depuis, il a intégré la sélection nationale A et participé à plusieurs compétitions internationales, dont le TQO 2023 et les éliminatoires de l’AfroBasket 2025. Ce pivot athlétique évolue actuellement en première division espagnole avec le CB Granada, où il continue de se développer.

Mouhamed Faye, 2m07, ancien joueur de la Jeanne d’Arc, est également un pur produit du basket sénégalais. Capitaine des Lionceaux lors de l’AfroBasket U18, il s’était illustré en tant que meilleur rebondeur du tournoi. Aujourd’hui, il évolue en Serie A italienne avec Reggiana. Sa progression lui a valu une nomination aux LBA Awards dans la catégorie du meilleur jeune joueur la saison dernière. Il s’est inscrit à la Draft pour la deuxième fois, avec plus d’expérience et de maturité.

Avec une forte présence africaine parmi les inscrits, la Draft 2025 pourrait marquer un nouveau tournant pour le basketball du continent. Ndiaye et Faye sont, à ce jour, les deux seuls Sénégalais figurant sur la liste officielle.

The National Basketball Association (NBA) announced today that 106 players have filed as early entry candidates for NBA Draft 2025 presented by State Farm, which will be held Wednesday, June 25 (First Round) and Thursday June 26 (Second Round) at Barclays Center in Brooklyn, New… pic.twitter.com/e4mr12UrBa

— NBA Communications (@NBAPR) April 29, 2025