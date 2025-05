Après sa première place finale dans le groupe C, le Sénégal est tombé dans la dure partie de tableau du Mondial Beach Soccer 2024. Un parcours potentiellement énorme attend les Lions jusqu’à une éventuelle finale.

Du lourd attend l’Equipe Nationale du Sénégal dans la phase finale de la Coupe du Monde de football de plage et sa quête d’un premier sacre. Après avoir écrasé tout sur leur passage et réalisé une phase de groupes historique dans la poule C, les Lions sont tombés dans la partie la plus relevée du tableau final. Les partenaires d’Al-Seyni Ndiaye pourraient rencontrer trois grosses nations sur leur chemin vers la finale, le 11 mai prochain.

Seule certitude pour le moment, le Sénégal affrontera l’Italie, en huitièmes de finale. Les hommes d’Oumar Ngalla Sylla disputeront cette rencontre, ce jeudi 8 mai (15h00 GMT). Vice-championne du monde à trois reprises (2008, 2019, 2024) et championne d’Europe en 2005, 2018 et 2023, la Squadra Azzurra s’avance déjà comme un gros adversaire pour les Lions, elle qui est en quête d’un premier sacre mondial. Mais les Italiens sont bien prenables.

Ensuite deux grandissimes favoris ?

En cas de qualification en demi-finale, le niveau s’élèverait encore d’un cran. Le Sénégal pourrait en effet avoir droit à des retrouvailles avec le Portugal. Favorite de son quart de finale contre le Japon, la Seleção das Quinas aura à cœur de prendre sa revanche sur une équipe sénégalaise qui l’avait battu 5-3 et précipitée son élimination dès la phase de groupes du Mondial 2021, alors que les Portugais étaient arrivés avec le statut de tenant du titre.

Lors d’une possible finale, le 11 mai à Victoria, les Lions pourraient boucler leur tableau de chasse avec un duel contre l’ogre brésilien, bien décidé à conserver son titre et remporter ce trophée pour la 16e fois (record absolu). Il est quand même bien bon de rappeler que lors du Mondial 2021, le Sénégal avait écarté le Brésil en quarts de finale (5-4), se qualifiant alors en demi-finales pour la première fois. Mais tout ceci, pour l’heure, n’est que théorie.

wiwsport.com