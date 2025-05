Une performance historique. Le Sénégal a facilement écarté le Chili ce mardi (7-3) et s’est qualifié pour les quarts de finale du Mondial Beach Soccer 2025. Les joueurs d’Oumar Ngalla Sylla y retrouveront l’Italie, jeudi (15h00 GMT).

Après deux victoires convaincantes contre l’Espagne (4-1) et Tahiti (6-3), les Lions se sont fait plaisir pour leur dernier match de la phase de groupes de la Coupe du Monde de football de plage. Les protégés d’Oumar Ngalla Sylla, qui a fait tourné son effectif pour cette rencontre, ont écrasé le Chili (7-3) pour une troisième victoire de rang, synonyme de bilan historique. En effet, le Sénégal n’avait jamais réussi à boucler le premier tour d’un Mondial de Beach Soccer avec trois victoires. De très bon augure avant de défier l’Italie en quarts de finale, ce jeudi.

Une partie à sens unique

Sur le sable de la Paradise Arena de Mahé, à Victoria, la capitale des Seychelles, les Sénégalais n’ont pas laissé respirer leurs adversaires dans les premiers instants. Sur un bel effort de Raoul Mendy, titulaire pour la première fois dans ce Mondial, Mandione Diagne a ouvert le score (1-0, 1er/10’08 »). Vigilant sur les deux premiers tirs cadrés des chiliens, Al-Seyni Ndiaye, face au manque de pression chilienne sur le porteur, s’est même permis de s’essayer de loin à quelques reprises, trouvant même la transversale de son homologue chilien Pablo Rodriguez.

Face aux bonnes intentions sénégalaises et malgré ce turnover de Ngalla pour éviter les cumuls de cartons, La Roja a craqué pour la deuxième fois. Cette fois, c’est Sidy Fall qui double la mise en profitant d’une passe de Mandione Diagne mais surtout d’une faute de main du portier adverse (2-0, 1er/04’43’’). Côté chilien, les rares coups d’éclat venaient de Daniel Durand ou Hector Tobar, qui a réduit l’écart à 3-1 (2e/09’06 »), peu après ce sublime coup de tête de Jean Ninou Diatta pour inscrire le 3-1 sénégalais et le premier de ses deux buts du match (2e/10’46’’).

Des Lions en gestion

Il faut dire que les partenaires d’Al-Seyni Ndiaye se sont donnés l’objectif d’assurer leur victoire avant le dernier tiers-temps. Car à la fin de cette période, le Sénégal menait de 5 à 1. Sidy Fall, au terme d’une remarquable action collective, avait marqué le 4-1 (2e/07’35’’). Puis Sanou Laye Thiaw, plus prompt que Pedro Rodriguez, servait idéalement Mandione Diagne (5-1, 2e/03’26’’). Ces quatre buts d’avance ont permis aux Lions de gérer en toute tranquillité la fin de match. Sans forcer, Sanou Laye Thiaw et Jean Ninou Diatta ont même réussi à scorer le 6 et 7 but sénégalais.

Le Sénégal arrive donc volant et gonflé à bloc en quarts de finale, où il retrouvera l’Italie. Son rival du moment n’a pas toujours convaincu en phases de poules et les partenaires d’Al-Seyni Ndiaye s’avancent en tant que favoris, après avoir vaincu la même équipe lors de la préparation. Statut à confirmer ce jeudi, pour ainsi prendre leur revanche de la défaite (5-1) en quarts de finale de la Coupe du Monde 2017.

wiwsport.com