Le Sénégal a dominé la première édition du Tournoi international de vovinam viet vo dao, tenue à Dakar les 2 et 3 mai derniers. Avec 89 médailles au compteur, dont 31 en or, les athlètes sénégalais ont imposé leur suprématie face à des concurrents venus de huit autres nations, selon Record.

Organisé au stadium Marius Ndiaye pour célébrer les 40 ans de pratique de la discipline au Sénégal, ce tournoi a rassemblé 103 athlètes issus de 9 pays. Durant deux jours, 45 épreuves ont été disputées, mêlant combats et démonstrations techniques (Quyens), toutes catégories confondues. Les participants étaient répartis en trois tranches d’âge : 7-10 ans, 11-14 ans et 15 ans et plus.

Portée par une solide délégation de 30 compétiteurs, l’équipe nationale sénégalaise a brillé tant par le nombre que par la qualité de ses performances. Le Vietnam, berceau du vovinam viet vo dao, ainsi que la France et la Belgique figuraient parmi les délégations présentes, représentant l’Euro-Asie dans cette compétition internationale.

Au terme du tournoi, les Lions du Sénégal ont célébré leur entraîneur, Maître Mamadou Bousso Dieve, en le portant en triomphe devant un public conquis. Une manière symbolique de saluer son rôle dans cette victoire historique.

Parrainée par le président Bassirou Diomaye Faye, la compétition a également été l’occasion de mettre en avant la légendaire hospitalité sénégalaise, la « téranga », tout en confirmant le statut du pays comme une terre montante du vovinam sur le plan mondial.

Une édition réussie qui pourrait bien ouvrir la voie à l’organisation future d’une Coupe du monde au Sénégal. Affaire à suivre…

wiwsport.com