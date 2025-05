Ce samedi, le combattant sénégalais a perdu sur le ring contre son adversaire marocain. Une décision arbitrale qui n’a pas reflété la réalité sur le ring et qui risque d’être annulée.

L’Arabian Combats Sports (ACS) avait mis aux prises Muhamed Tafsir Ba au marocain Muhamed Krafess au Beyrouth. Sur le ring, les spectateurs ont assisté à un très beau duel de gladiateurs avec notamment une nouvelle démonstration du champion du monde de kickboxing, Tafsir Ba qui par deux fois envoi au tapis son vis à vis.

Krafess réussira toutefois à amener au sol Tafsir qui se relève pour poursuivre le combat. Mais dans l’incompréhension la plus totale et à la surprise générale, l’arbitre met un terme au combat et donne la victoire à Krafess. Fou de rage, l’entraîneur du sénégalais tente même de rejoindre le ring pour aller demander des explications à l’arbitre. Malheureusement il se heurte a l’intervention des organisateurs.

Mais les fans de « Black Lion » peuvent garder espoir à ce que justice leur soit rendue puisque le staff du combattant sénégalais a interpellé le directeur général de l’ACS qui a suspendu le verdict prononcé sur le ring. La verdict final sera ainsi rendu ce lundi.

