Ce dimanche à 17h30 à la Dakar Arena, l’ASC Ville de Dakar joue sa dernière carte dans la Conférence Sahara de la BAL 2025. Face au leader du groupe, l’US Monastir, les représentants sénégalais n’ont plus le choix : seule une victoire peut les maintenir en vie dans la course aux Finals 8.

Derniers du classement après deux défaites en autant de matchs, les joueurs de Libasse Faye doivent réaliser l’exploit contre les Tunisiens, solides premiers et déjà qualifiés. En conférence de presse, Makhtar Gueye n’a pas mâché ses mots. « On a juste besoin d’avoir de la volonté pour gagner. On s’en fout de la manière. On a laissé passer deux chances. Il n’y a pas d’autre solution. »

Conscient de la gravité de la situation, il évoque une prise de conscience collective après la dernière défaite. « On a discuté entre joueurs. On sait ce qu’on doit faire. Il nous reste une chance pour se qualifier. On va tout donner pour atteindre les Finals 8. »

L’intérieur sénégalais insiste sur la combativité du groupe. « Il n’y a pas un seul joueur qui ne se donne pas à fond. On vient toujours avec la hargne. Parfois, la réussite ne suit pas… mais cette fois, on va gagner. »

Coach Libasse Faye, lui, retient les enseignements du dernier match. « La seconde mi-temps a été plutôt positive dans la réaction et le scoring. On doit aborder ce match contre Monastir avec cet état d’esprit dès l’entame. »

Il souligne les aspects à corriger. « Il y a encore du travail sur la défense et l’attaque, mais le message aux joueurs est clair : rester concentrés, garder le mental et tout donner. »

Le rendez-vous est pris : 17h30, Dakar Arena. L’ASCVD joue pour l’honneur, pour l’espoir, et pour prouver qu’elle mérite sa place au sommet du basket africain.

