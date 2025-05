Le milieu de terrain sénégalais du Rayo Vallecano, Pathé Ciss, 31 ans, blessé en début de seconde période lors de la victoire contre Getafe, ce vendredi, pourrait ne plus rejouer pour le reste de la saison.

En quête d’une qualification en Coupe d’Europe dans cette fin de saison, le club madrilène pourrait être privé d’un de ses éléments clés pour les derniers matchs de LaLiga. En effet, le milieu de terrain sénégalais Pathé Ciss (32 matchs, 4 buts, 2 passes décisives TCC cette saison) a quitté ses partenaires lors de la victoire contre Getafe (1-0), ce vendredi, victime d’une blessure musculaire en début de seconde période.

« Pathé a, je crois, une blessure musculaire, a déclaré en conférence de presse l’entraîneur du Rayo Vallecano, Iñigo Pérez. On verra bien l’ampleur, mais vu qu’il reste trois semaines (de compétition), je ne sais pas si on pourra le revoir. Bref, je parle avant les résultats des tests, et j’espère qu’il sera de retour avant. » Ce serait en tout cas un gros coup dur pour le Rayo Vallecano si Pathé Ciss venait à manquer le reste de la saison.

