La défaite de l’ASC Ville de Dakar face à Kriol Star (95-92 après prolongation) continue de faire parler. Au-delà du score serré et de l’intensité du match, c’est la gestion tactique du coach Libasse Faye qui suscite l’attention. En conférence de presse, il est revenu sans détour sur ses choix, notamment celui de limiter sa rotation à 9 joueurs, et d’accorder 39 minutes à Harouna Abdoulaye, auteur de 15 points mais également de pertes de balle cruciales en fin de rencontre.

“C’est un choix de miser sur lui de par son expérience. En faisant cela, on pense qu’il peut à tout moment rectifier le tir. C’est un enseignement. On va revoir cet aspect et la rotation. On a commis pas mal d’erreurs stratégiques et des choix sur la rotation parce qu’on évitait qu’elle soit large”, a-t-il reconnu.

Ce choix tactique, motivé par la volonté de garder de la stabilité, n’a pas empêché l’équipe de souffrir dans certains compartiments du jeu, notamment en défense, face à une formation capverdienne qui a su capitaliser sur ses tireurs. “Par moments, nous avons eu des problèmes de rotations défensives et de compensation. Nous avons voulu vraiment jouer une défense agressive parce qu’ils ont beaucoup de tireurs, ils nous ont presque imposé un small ball. Avec la présence de notre Big Man qui ne pouvait pas sortir, ils en ont profité pour nous infliger beaucoup de tirs extérieurs”, a-t-il expliqué.

Libasse Faye souligne également un manque d’adaptation offensive face à la stratégie adverse. “Il y avait un autre avantage que nous n’avons pas exploité. Quand ils nous ont mis un small ball, on devait en attaque exploiter notre supériorité sur les grandes tailles avec Majok et son envergure”, regrette-t-il.

Malgré tout, le coach tient à saluer l’engagement de ses joueurs, qu’il refuse de blâmer. “L’équipe n’a pas mal joué. Mais on peut bien jouer et tomber sur une équipe qui a plus de réussite. Cela n’enlève en rien les efforts des joueurs, leur engagement dans le jeu.”

Cette défaite relance complètement la Conférence Sahara où les quatre équipes affichent désormais un bilan de deux victoires pour deux défaites. L’ASCVD aura encore deux matchs pour corriger le tir et tenter de décrocher sa qualification pour les play-offs.

wiwsport.com