Pour son entrée en lice dans la Coupe d’Afrique des nations U20, le Sénégal a été tenu en échec par une solide équipe centrafricaine (1-1). Dominateurs une grande partie du match, les Lionceaux ont ouvert le score en début de seconde période avant de se faire rejoindre sur un contre en fin de rencontre.

Pour son entrée en lice dans la Coupe d’Afrique des nations U20, le Sénégal affrontait ce vendredi la Centrafrique au stade de Suez. Serigne Saliou Dia a opté pour un classique 4-3-3, fidèle à sa philosophie de jeu. Le onze de départ était composé de Mouhamed Sissokho dans les buts. Devant lui, la défense centrale était assurée par Ousmane Konaté et le capitaine Serigne Fallou Diouf, accompagnés sur les côtés par Ibrahima Diallo et Lansana Traoré. Au milieu, Pierre Antoine Diatta Dorival occupait l’axe, épaulé par Pape Daouda Diong et Cheikh Tidiane Thiam. En attaque, Ibrahima Dieng évoluait en pointe, encadré par Lassana Traoré et Mame Mor Faye sur les ailes.

Dès les premières minutes, les Lionceaux ont imposé un rythme soutenu et un pressing haut, prenant résolument les commandes du match. Très présents dans l’entrejeu, les Sénégalais ont rapidement mis la pression sur une équipe centrafricaine bien regroupée mais clairement en difficulté face à la vivacité sénégalaise. Malgré leur domination, les Lionceaux ont peiné à trouver la faille en première période. Avec huit tirs tentés contre un seul côté centrafricain, aucun ballon n’a toutefois trouvé le cadre. La défense adverse, disciplinée, a souvent fait bloc, repoussant les multiples offensives sénégalaises. Ibrahima Dieng a manqué de peu l’ouverture du score à la 36e minute, sa tentative venant heurter le poteau sur un centre bien ajusté de Cheikh Tidiane Thiam. Peu après, Mame Mor Faye a vu son tir filer dans le petit filet.

Au retour des vestiaires, le Sénégal n’a pas tardé à faire parler sa supériorité. Entré en jeu à la pause, Yaye Diémé a apporté une nouvelle énergie sur le flanc gauche. C’est d’ailleurs lui qui a été décisif à la 49e minute, en délivrant un centre millimétré repris de la tête par Ibrahima Thiam, idéalement placé dans la surface. Après l’ouverture du score, les Sénégalais poursuivent leurs assauts avec pour tenter de faire le break, sans succès face à une défense centrafricaine qui s’accroche. À la 74e minute, une perte de balle au milieu du terrain permet à la Centrafrique de lancer une transition rapide. Diogène est parfaitement servi en profondeur, profitant d’un déséquilibre de la ligne défensive sénégalaise. L’attaquant centrafricain se présente seul face à Mouhamed Sissokho et ne tremble pas. Les Lionceaux ont essayé de reprendre l’avantage en fin de partie, mais la défense et le gardien adverses ont tenu bon. Ils devront rebondir face au Ghana, lundi à 18 h, pour continuer leur parcours.

wiwsport.com