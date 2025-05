La 3e édition du workshop de la Basketball Africa League (BAL) sur le thème « Un journalisme qui compte : promouvoir l’impact, l’engagement et la pertinence à l’ère numérique » s’est tenue ce vendredi 2 mai à Dakar. Il s’agissait d’une première dans le cadre de la conférence Sahara, marquant une étape significative pour la BAL au Sénégal.

Amadou Gallo Fall, président de la BAL, a salué le travail remarquable des journalistes sénégalais, tout en exprimant sa gratitude pour l’engouement croissant de la presse sportive autour de la ligue.

« Votre présence à nos côtés depuis le début de la BAL a été fortement ressentie et appréciée. Lors de la saison 4, nous avons accrédité 400 journalistes, et un tiers d’entre eux venait de Dakar. Nous n’avons pas encore finalisé les chiffres pour cette année, mais je suis persuadé que la tendance se confirme. Ce dont nous sommes les plus fiers, au-delà de la fidélité, c’est la qualité du travail et l’engagement », a-t-il déclaré.

La BAL ambitionne de construire un écosystème solide, bien au-delà des performances sur le terrain. Joueurs, entraîneurs, mais aussi journalistes et communicants font partie intégrante de cette vision.

« Ce workshop illustre notre engagement à bâtir un environnement global autour du basketball. Nous construisons une ligue professionnelle qui, dans les années à venir, figurera parmi les meilleures au monde. Votre rôle est fondamental : vous êtes les témoins de cette construction, et les histoires que vous racontez contribuent à la grandeur du projet », a ajouté Amadou Gallo Fall.

Cette rencontre a été animée par le Pr. Julius Che Tita, professeur en journalisme et communication, entouré de professionnels expérimentés comme Malick Traoré, commentateur vedette, et Lamine Badiane, directeur de la communication et des relations publiques à FIBA Afrique.

Ils ont partagé leurs expériences et échangé avec la presse sur des sujets cruciaux : l’éthique journalistique, le traitement de l’information, l’importance de la vérification des faits et l’usage responsable des réseaux sociaux.

Ce workshop, riche en enseignements, a renforcé le lien entre la BAL et les acteurs des médias africains, confirmant la volonté de la ligue de s’appuyer sur un journalisme fort, pertinent et engagé.

wiwsport.com