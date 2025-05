Après douze années passées à la tête de la Ligue régionale de football de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow a décidé de tourner la page. L’annonce a été faite lors de l’Assemblée générale tenue ce week-end.

Élu pour la première fois en 2013, puis reconduit en 2017 et 2021, il a dirigé la ligue pendant trois mandats consécutifs. « L’heure est venue de donner la ligue à un autre », a-t-il déclaré devant les membres, avant d’ajouter : « On exerce une responsabilité à un moment de la vie, après on fait autre chose. »

Président de l’AS Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow a marqué son passage par un accompagnement constant des clubs. Il a tenu à remercier l’ensemble des clubs pour leur soutien indéfectible.

