Deux ans après le sacre historique de la CAN U20 en Égypte, Mame Mor Faye est de retour sur les mêmes terres. Mais cette fois, il est le seul rescapé de cette génération dorée à faire encore partie de l’aventure.

Révélé lors de la CAN U20 2023 sous Malick Daf, Mame Mor Faye, alors remplaçant, avait su saisir sa chance. Entrées percutantes, mentalité exemplaire… il y inscrit le but de l’ouverture du score à la 6e minute, lançant les Lionceaux vers un succès historique 2-0, avec un second but signé Lamine Camara. Le Sénégal remportait ainsi son tout premier titre continental U20.

Aujourd’hui âgé de 19 ans, le natif de Saint-Louis est devenu une figure respectée dans le vestiaire des Lionceaux. Après avoir disputé la Coupe du Monde U20 dans la foulée du titre continental, il a tenté l’aventure européenne, rejoignant le club turc de Rizespor. Comme souvent pour les jeunes talents partis tôt, les débuts n’ont pas été faciles. Un peu de temps de jeu, seulement huit apparitions, souvent en fin de match, et surtout, une adaptation compliquée à un poste qui n’était pas le sien, milieu offensif axial.

Mais Mame Mor n’a pas baissé les bras. En août 2024, il est prêté à EroKspor, en deuxième division turque, avec l’objectif clair de retrouver du rythme. Et le pari s’est révélé gagnant. Le joueur sénégalais est repositionné sur l’aile droite, il enchaîne les bonnes performances avec 5 buts et 4 passes décisives cette saison. Son dernier but, inscrit le 14 avril, a précédé son retour en sélection, où Sérigne Saliou Dia n’a pas hésité à s’appuyer sur son expérience et sa maturité.

Doté d’une belle polyvalence, capable d’évoluer sur les deux ailes, en pointe ou même en milieu offensif, Mame Mor Faye fait partie des cinq expatriés convoqués par Sérigne Saliou Dia pour la CAN U20 Égypte 2025. Il se distingue aussi par un fait unique, puisqu’il est le seul de ce groupe à avoir déjà soulevé le trophée continental dans cette catégorie. Une expérience précieuse pour un effectif jeune et ambitieux, déterminé à réussir le back to back.

