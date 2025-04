Alors que Chelsea est pleinement engagé dans la dernière ligne droite de la saison, Nicolas Jackson affiche ses ambitions. L’attaquant sénégalais, auteur de 10 buts en Premier League, vise haut pour cette fin d’exercice.

« Il nous reste 4 matchs de championnat. Avec un peu de chance, je vais marquer à nouveau et revenir à mon meilleur niveau. J’espère encore marquer beaucoup », a-t-il déclaré dans l’émission Talents d’Afrique sur Canal+. Actuellement 5e du classement de Premier League, Chelsea reste en course pour une place qualificative en Ligue des champions. Un objectif que Jackson prend à cœur. « Je veux aller en Ligue des champions et aussi remporter la Conference League. Et aller le plus loin possible en Coupe du monde des clubs. Si on y parvient, ce sera une très bonne saison pour le club », ajoute le buteur des Lions.

En parallèle du championnat, les Blues sont aussi qualifiés pour les demi-finales de la Conference League. Ils y affronteront les Suédois de Djurgårdens IF, avec l’ambition de décrocher un premier titre européen depuis 2021.

wiwsport.com