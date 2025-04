Pour sa première apparition en Basketball Africa League (BAL), l’ASCVD a démarré de la meilleure des manières avec une victoire encourageante. Un succès important, tant sur le plan comptable que psychologique, pour une équipe qui découvrait le niveau réel de la compétition.

En conférence de presse d’après-match, le coach Libasse Faye n’a pas caché son soulagement. “Nous allons prendre cette compétition match par match. Aujourd’hui, nous avons gagné et cela va nous permettre de décompresser”, a-t-il confié, avant d’avouer avoir ressenti un certain stress avant le coup d’envoi. “Quand on participe à une compétition et qu’on ne connaît pas la valeur réelle des équipes, on se pose toujours des questions. Est-ce que mon équipe est prête ?”

La prestation livrée a rassuré le technicien, tout en gardant une grande lucidité sur les enjeux à venir. “Cela nous montre que nous sommes dans le tempo, mais cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que les autres. Nous allons continuer à aborder chaque match avec la même intensité.”

Fidèle à sa philosophie, Libasse Faye a également mis en avant l’apport de son banc, soulignant qu’il reste une carte essentielle pour aller loin dans ce tournoi. “Dans mon fort intérieur, je savais que le banc pouvait apporter et c’est une satisfaction. Ils peuvent encore faire plus pour les prochains matchs.”

Enfin, le coach a salué la prestation des joueurs dits “locaux”, qui ont su s’illustrer avec brio. “La leçon de ce match, c’est que les joueurs locaux ont su tirer leur épingle du jeu. Et nous faisons confiance à tout le monde.”

Concentré, lucide et ambitieux, Libasse Faye pose les bases d’une ASCVD combative pour la suite de la BAL 2025. Il reste encore 5 matchs à jouer.

wiwsport.com