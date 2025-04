Passeur décisif sur le premier but d’Eberechi Eze, Ismaïla Sarr vient d’inscrire le 2-0 pour Crystal Palace face à Aston Villa en demi-finales de FA Cup. Les Eagles sont à une trentaine de minutes de la finale grâce aux 6e but et 3e passe décisive en 7 matchs de l’ailier sénégalais contre les Villans.