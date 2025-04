En s’imposant à Stamford Bridge contre Everton ce samedi après-midi (1-0), Chelsea a obtenu une victoire précieuse dans la course à la prochaine C1. Portés par Nicolas Jackson, délivré, les Blues ont mis la pression sur Nottingham Forest, Newcastle United ou même encore Manchester City.

C’est indéniable. En plus de la Ligue Europa Conférence, où il est en demi-finales, Chelsea a l’obligation d’aller accrocher une place pour la prochaine édition de la Ligue des Champions via le Championnat. Ce samedi 26 avril, pour la 34e journée, les hommes d’Enzo Maresca ont effectué un pas important vers leur mission, du fait de leur succès obtenu à domicile contre Everton, bien installé dans le ventre mou de la Premier League (1-0).

La victoire s’est dessinée dès la première période. C’est Nicolas Jackson qui a inscrit l’unique but de la rencontre à la 27e minute, mettant fin à une série de 13 matchs sans marquer et signant sa 10e réalisation cette saison. Provisoirement 4e avec 60 points, derrière Manchester City (3e, 61 points), à égalité avec Nottingham Forest (5e) et un point de Newcastle (6e), Chelsea garde son destin entre ses mains pour aller Ligue des Champions.

#PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : L’attaquant sénégalais🇸🇳 retrouve le chemin des filets et permet à Chelsea de prendre l’avantage🔥 pic.twitter.com/m8R8l1610r — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) April 26, 2025

wiwsport.com