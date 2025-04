La fin de saison du FC Metz devient de plus en plus frustrante. Les Grenats ont concédé la défaite à Pau (2-1), ce samedi, et se compliquent très sérieusement la montée directe en Ligue 1. À deux journées de la fin, Metz ne peut plus atteindre le leader Lorient et se bloque à quatre points du Paris FC (2e).