Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue Carabao Sénégal a livré son verdict ce vendredi, au siège de l’instance.

Le leader invaincu de la poule B, Sonacos, se déplacera à Ziguinchor pour défier Casa Sports, tandis que Dakar SC, invaincu en phase de poules, ira affronter Guédiawaye FC dans un derby dakarois. À Thiès, Diambars croisera le fer avec Wally Daan dans un affrontement régional qui s’annonce bouillant.

Parmi les autres rencontres au menu : AJEL Rufisque – Essamaye FC, AS Douanes – Génération Foot, Jamono Fatick – Étoile Lusitana et RS Yoff – US Gorée. Enfin, le choc entre la Linguère et l’AS Pikine opposera deux équipes de Ligue 1. Les huitièmes de finale se joueront en aller-retour à partir du premier mercredi de mai. Rappelons que cette compétition est réservée aux moins de 19 ans, chaque équipe étant autorisée à aligner un joueur senior.

Programme complet des 1/8 de finale :

Linguère vs AS Pikine

Casa Sports vs Sonacos

Guédiawaye FC vs Dakar SC

Diambars vs Wally Daan

Génération Foot vs AS Douanes

AJEL Rufisque vs Essamaye FC

Jamono Fatick vs Étoile Lusitana

RS Yoff vs US Gorée

