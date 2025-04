Le Comité National Provisoire (CNP) de Baseball-Softball, présidé par Pape Amadou Kabirou Mbodj, organise les 26 et 27 avril la Coupe du Président Moussa Dia, un tournoi interscolaire qui s’inscrit dans une dynamique de structuration et de massification de la discipline au Sénégal.

Ce tournoi, qui se déroulera sur le terrain de Ndiareme, est la suite logique d’un programme de formation récemment initié. En effet, dix professeurs d’éducation physique ont été formés comme entraîneurs et ont créé des clubs de baseball5 dans leurs établissements. Ce format dynamique et adapté au milieu scolaire permet d’introduire le baseball de manière accessible et ludique.

Les rencontres opposeront des équipes scolaires venues de Médina, Guédiawaye et Patte d’Oie. En parallèle, un tournoi civil sera également organisé pour impliquer un public plus large et encourager la pratique hors du cadre scolaire, en droite ligne avec les objectifs de massification poursuivis par la fédération.

Ce sera le sixième tournoi organisé par le CNP, dans une perspective claire : préparer la participation du Sénégal aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, qui marqueront une première historique pour le continent africain.

Par ailleurs, Pape Amadou Kabirou Mbodj a récemment été nommé président de la commission sponsoring, développement et relations extérieures de WBSC Afrique, l’instance continentale de la World Baseball Softball Confederation.

wiwsport.com