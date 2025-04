Peu de joueurs peuvent se vanter d’avoir conduit deux clubs différents à la promotion en première division lors de deux saisons consécutives. C’est pourtant l’exploit réussi par Mbaye Diagne. En 2024, l’attaquant sénégalais de 33 ans a été le fer de lance de la montée d’Al Qadisiyah en Saudi Pro League, avant de rééditer ce succès avec Neom Sports Club cette saison.

En juillet 2023, Mbaye Diagne pose ses valises à Al Qadisiyah, un club de deuxième division saoudienne, après avoir résilié son contrat précédent avec une prime de 1,5 million de dollars en poche. Dès son arrivée, il impose sa marque. Au fil de la saison 2023-2024, il inscrit 26 buts en 32 matchs, s’adjugeant le titre de meilleur buteur de la division. Cette performance exceptionnelle propulse Al Qadisiyah en tête du classement pendant une grande partie de la saison.

Le moment clé de sa contribution survient lors de la 31e journée, face à Ohod Club. Mené 2-0, Al Qadisiyah est au bord du précipice, mais Diagne renverse la situation en signant un doublé dans les dernières minutes (86e et 90e+8). Ce match nul (2-2), arraché grâce à ses buts, scelle officiellement la promotion du club en Saudi Pro League. Le buteur sénégalais enchainait ainsi 7 matchs consécutifs en marquant et où le club n’avait pas perdu. Diagne, leader incontesté, a été le moteur de cette réussite, apportant non seulement des buts, mais aussi une présence charismatique sur le terrain.

Après son succès avec Al Qadisiyah, Mbaye Diagne surprend en rejoignant Neom Sports Club, un autre club de deuxième division, en juillet 2024. Le contrat est alléchant : 7,5 millions de dollars par an, plus 2 millions en bonus, pour deux saisons. Neom SC, anciennement Al-Suqoor Club et rebaptisé en 2023, ambitionne de s’imposer comme un acteur majeur dans le cadre du projet futuriste de la ville de Neom. Le recrutement de Diagne s’inscrivait dans cette stratégie visant à atteindre la Saudi Pro League.

Lors de la saison 2024-2025, Mbaye Diagne répond présent et reste le 2e meilleur buteur du club en marquant 10 buts et délivrant 5 passes décisives. Contribuant directement à 15 buts alors qu’il n’a pu disputer que 19 rencontres. N’eût été sa blessure survenue au mois de février dernier et qui l’a écarté des terrains sur la fin de saison, Mbaye Diagne aurait certainement brillé davantage au front de l’attaque de Neom SC.

Son impact a aidé le club à réussir l’exploit après 30e journée, où Neom SC bat Al-Arabi 3-0. Cette victoire historique permet au club, fondé en 1965, de découvrir la première division pour la première fois de son histoire, un an après son accession en 2e division saoudienne.

Une prouesse rare dans le football

Réaliser deux montées consécutives avec deux clubs différents est une performance exceptionnelle. En deux saisons, Diagne a cumulé 36 buts en championnat (26 avec Al Qadisiyah et 10 avec Neom), auxquels s’ajoutent ses passes décisives et son influence globale. À son âge, il démontre une constance remarquable, s’adaptant rapidement à de nouveaux contextes pour devenir un leader instantané. Cette régularité et ce flair devant le but font de lui un joueur hors norme.

Ses exploits avec Al Qadisiyah en 2024 et Neom Sports Club en 2025 resteront gravés dans l’histoire de ces deux équipes. À 33 ans, son avenir intrigue : continuera-t-il à briller en Saudi Pro League avec Neom, ou visera-t-il un nouveau challenge en deuxième division saoudienne ? Une chose est certaine : Mbaye Diagne est l’un des attaquants sénégalais les plus réguliers et titrés de ces dernières saisons.

