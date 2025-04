Le Celta Vigo a lavé l’affront après sa cruelle défaite samedi contre le FC Barcelone en battant Villarreal (3-0), mercredi. Défaits pour la première fois depuis quatre matchs, les partenaires de Pape Gueye mettent en danger leur place pour la Ligue des Champions.

Villarreal a toujours son destin en main pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Mais les hommes de Marcelino ont laissé filer une belle opportunité de se rapprocher davantage de leur objectif. Cinq jours après son partage face à la Real Sociedad (2-2), le Sous-Marin Jaune a, cette fois-ci, mordu la poussière sur la pelouse du Celta Vigo (3-0), ce mercredi dans le cadre de la 33e journée de LaLiga.

Renversés par le Barça samedi dernier (4-3), les Celestes ont donc bien appris la leçon ne laissant que des miettes à un Villarreal réduit à dix après l’expulsion d’Eric Baily (37e). Fer Lopez (45e), Borja Iglesias (53e) et Iago Aspas (87e, s.p) ont alors scoré pour le Celta. Avec 52 points et un match en retard, Villarreal est 5e, devant le Real Betis (6e, 51 points), qui accueille la lanterne rouge du Real Valladolid ce jeudi, et le Celta (7e, 46 points).

