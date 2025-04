Ce samedi, la ville de Kaolack a vécu une soirée mémorable sous le signe de l’athlétisme. Le stade Lamine Guèye, plein à craquer, a été le théâtre d’un événement exceptionnel : la deuxième édition d’un Meeting International. Une édition marquée par l’engagement, le talent et la passion, portée par une organisation 100 % bénévole.

Pendant plus de quatre heures, de 17h à 21h, 25 épreuves se sont enchaînées dans une ambiance électrique. Des centaines de spectateurs massés dans les tribunes ont pu assister à des courses haletantes, des lancers puissants, des sauts spectaculaires, portés par des athlètes venus de dix pays, dont la Belgique et une impressionnante délégation gambienne.

Organisé par l’Association Sénégalaise d’Athlétisme, ce meeting repose entièrement sur l’engagement de bénévoles, en grande majorité d’anciens athlètes reconvertis, décidés à offrir une plateforme de visibilité et de compétition à la discipline. Parmi eux, Manirou Dembélé, ancien sprinteur devenu agent, figure centrale du projet.

En marge de la compétition, Manirou Dembélé, initiateur du Meeting de Kaolack et Saint-Louis, a livré un message fort. « Nous ne faisons pas ces meetings pour gagner de l’argent. Sinon, on aurait investi dans d’autres disciplines plus lucratives. Je ne suis pas promoteur, ni privé. Je suis un ancien athlète qui investit aujourd’hui dans ces compétitions pour faciliter la pratique de l’athlétisme. Il manque des compétitions, et nous comblons ces vides avec les moyens du bord. » D’ailleurs, plusieurs athlètes sont souligné le manque de pistes et de compétitions à Dakar, ce qui a retardé le début de leur saison.

Manirou Dembele souligne que son équipe vit essentiellement de cotisations. « Certaines autorités nous ont lâchés à la dernière minute », regrette-t-il, tout en remerciant les partenaires qui ont maintenu leur soutien. Près de 200 athlètes, venus de dix pays, ont répondu présent.

Une dynamique à entretenir

Au-delà des performances et des difficultés, ce meeting a montré que l’athlétisme a toute sa place dans le paysage sportif sénégalais. L’affluence record, comparée à l’édition précédente de Saint-Louis, en est la preuve. Kaolack pourrait désormais devenir une plaque tournante de l’athlétisme national.

Inspirés par cette réussite, plusieurs présidents de ligues régionales se disent prêts à accueillir, eux aussi, ce type d’événement. La balle est désormais dans le camp des institutions, appelées à soutenir des initiatives qui valorisent la jeunesse et le sport à 15 mois des JOJ Dakar 2026.

