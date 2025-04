Les dernières élections au Conseil de la FIFA en mars 2025 ont suscité des interrogations sur le leadership du Sénégal dans la gouvernance du football africain. Me Augustin Senghor, par ailleurs 1er Vice-président de la CAF, semble heurter un mur face à ses ambitions de servir le football africain au plus haut niveau. Mais, une telle désillusion impacte-t-elle au leadership sénégalais dans la gouvernance du football continental ?

Depuis quelques années, on assiste à la montée en puissance du Maghreb dans la gouvernance du football. Mis à part la présence constante de l’Egypte à la tête de la CAF, le Maroc semble occuper une place importante dans les prises de décisions de l’instance faîtière du football africain. Cette nouvelle dynamique incarnée par Fouzi Lekjaa, rentre naturellement dans une logique de concurrence avec le leadership du Sénégal, porté par le Président Augustin Senghor, au sein de la CAF.

Mais comment en est-on arrivé à ça ?

D’un côté, la concurrence accrue de nations comme le Maroc, dont Fouzi Lekjaa est vice-président de la CAF et membre du Conseil de la FIFA pour ne citer que cela, ou l’Afrique du Sud, portée par le président Patrice Motsepe, vice-président de la FIFA. Ces pays allient coalition stratégique, investissements administratifs et résultats sportifs, comme le parcours historique du Maroc en Coupe du Monde 2022.

De l’autre côté, le Sénégal semble avoir privilégié le rayonnement de son football national – sacré champion d’Afrique dans plusieurs catégories – au détriment des alliances politiques continentales. Or, sans voix au Conseil de la FIFA ou au COMEX de la CAF, le Sénégal risque de voir ses intérêts marginalisés sur des dossiers cruciaux : attribution des organisations de CAN ou accès aux fonds de développement. D’ailleurs, si beaucoup de spécialistes n’ont pas partagé l’avis du président Augustin de quitter le poste de vice-président, ce n’est pas pour rien.

Le leadership sénégalais sous l’ombre d’Augustin Senghor

Pourtant, jusque-là, le Sénégal compte pas mal de représentants au sein des commissions stratégiques de la CAF tel que le développement du football des Jeunes (Abdoulaye Seydou Sow), du football spécifique (Omar Gueye Ndiaye), la commission des audits et conformité (Blaise Diagne) ou encore la commission juridique que Me Augustin Senghor préside. Toutefois, la dynamique actuelle pourrait affaiblir le football sénégalais à long terme – qui, plus tard, pourrait être privé de relais pour défendre ses projets.

Pour inverser la tendance, le pays doit urgemment réinvestir le terrain politique continental. Cela passe par la formation d’une nouvelle génération de dirigeants ambitieux, capables de rivaliser avec les lobbies actuels. Le Sénégal pourrait aussi s’appuyer sur ses experts déjà en poste dans les commissions pour bâtir des coalitions, notamment avec d’autres pays francophones.

C’était d’ailleurs l’idée de Senghor durant sa campagne en mars. Une coalition des pays de la sous-région par exemple pour l’intérêt de la zone en particulier et de l’Afrique en général.

Enfin, capitaliser sur son soft power sportif – avec ces dirigeants sénégalais au sein de la CAF et cette belle génération des Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou Idrissa Gueye… – reste un atout pour rappeler le rôle central du Sénégal dans le football africain. La bataille pour le leadership ne se gagne plus seulement sur les terrains, mais aussi dans les arcanes administratifs. Le Sénégal a les moyens de retrouver son influence, à condition de ne pas négliger l’art subtil du pouvoir derrière le ballon rond.

Les Sénégalais présents dans la gouvernance de la CAF

Jean Jacques Marcel Diène – Chef de Cabinet du Secrétaire Général

Augustin Senghor – Président de la Commission Juridique

Blaise Diagne – Membre Commission audit & Conformité

Abdoulaye Seydou Sow – Membre Commission Football Jeunes

Ousmane Kane – Président Commission Discipline

Fatou Gaye – Membre Commission Centrale des Arbitres

Omar Gueye Ndiaye – Membre Commission Football Spécifique

