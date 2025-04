Ce vendredi matin, dans le hall du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a officiellement remis les drapeaux aux différentes sélections nationales du Sénégal engagées dans plusieurs compétitions sportives internationales.

La cérémonie s’est tenue en présence du président de la Fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor, des représentants des staffs techniques, des encadreurs, ainsi que des jeunes sportifs vêtus aux couleurs nationales. Par ce geste symbolique, la ministre a salué l’engagement et les efforts des sélections tout en leur adressant un message de représenter dignement le Sénégal à l’échelle continentale et mondiale. « Vous partez défendre les couleurs d’un pays fier de vous. Soyez des ambassadeurs exemplaires sur et en dehors des terrains », a-t-elle déclaré.

Quatre sélections sont concernées par cette remise de drapeaux. Les U15 vont participer au Championnat Scolaire Africain, prévu du 23 au 26 avril 2025 à Accra, au Ghana. L’équipe U20 tentera de conserver son titre continental lors de la CAN U20, qui se jouera en Égypte du 27 avril au 18 mai. L’équipe nationale de Beach Soccer s’envolera vers les Seychelles pour disputer la Coupe du Monde de la discipline, du 1er au 11 mai. Quant à la sélection féminine de Futsal, elle prendra part à la CAN prévue du 22 au 30 avril à Rabat, au Maroc.

wiwsport.com