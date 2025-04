Le sélectionneur national des U20 du Sénégal, Serigne Saliou Dia, a officiellement annoncé la liste des joueurs appelés à défendre les couleurs du pays lors de la Coupe d’Afrique des Nations U20 qui se déroulera en Égypte du 27 avril au 18 mai 2025.

Parmi les convoqués, on retrouve plusieurs joueurs ayant brillé lors de la précédente CAN U17 et qui ont depuis pris du galon. Serigne Fallou Diouf, le défenseur de Génération Foot, qui a été l’un des piliers de la défense en 2023, fait naturellement partie de l’effectif. Il sera accompagné de Lansanna Traoré et de Yaye Diémé, tous deux pensionnaires de Diambars de Saly, ainsi que d’Ibtahima Diallo de Génération Foot, également champion d’Afrique des U17.

Le sélectionneur a également fait appel à Pape Douada Diong, défenseur expatrié à Strasbourg, avec qui il avait disputé le mondial de la categorie U17 en 2023. La liste comprend également des expatriés de renom comme Clayron Diangy, milieu de terrain évoluant à Aris Salonique, ainsi que Pape Maguette Guaye de Sion FC, sans oublier Pierre-Antoine Dorival, l’attaquant de Lyon, et Mame Mor Faye d’Eroksport. D’autres talents locaux font également partie de la sélection, comme Ibrahima Dieng de l’AS Pikine, Cheikh Tidiane Thiam d’Oslo, et Abdourakhmane Dia de Darou Salam, pour ne citer qu’eux.

Cependant, certaines absences font parler. Amara Diouf, qui a récemment repris l’entraînement après une longue blessure et espérait participer à la compétition, ne figure pas sur cette liste. Malgré son retour progressif à la compétition, l’attaquant de Génération Foot ne pourra pas être du voyage. Une autre absence notable est celle de Mamadou Nging, qui n’a pas été retenu malgré sa présence lors des précédents stages. Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, aborde cette nouvelle CAN U20 avec l’objectif de défendre son trophée.

wiwsport.com