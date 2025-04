À seulement 22 ans, Ibou Dianko Badji continue de gravir les échelons dans le monde du basket professionnel. L’intérieur sénégalais, qui évoluait cette saison en NBA G League avec le Wisconsin Herd, a été récompensé pour son impact défensif en étant nommé dans la All-NBA G League Defensive Team 2024-2025.

Une reconnaissance méritée pour le jeune pivot, auteur d’une saison impressionnante sous les couleurs du Wisconsin Herd. En 16 matchs, Badji affichait des moyennes de 4,8 points, 4,6 rebonds et 3,6 contres par match, le tout en 20,3 minutes de temps de jeu. Une statistique qui illustre parfaitement sa domination dans la raquette et son rôle crucial dans le verrouillage défensif de son équipe.

Le moment fort de sa saison reste sans doute ce match face aux Westchester Knicks en janvier dernier. Ce soir-là, Ibou Badji a inscrit 8 contres, battant ainsi le record du plus grand nombre de contres dans l’histoire du Wisconsin Herd. Une performance de haut niveau qui a marqué les esprits et qui symbolise l’ascension d’un joueur promis à un bel avenir.

Un nouveau défi en Liga ACB

Sa montée en puissance en G League n’est pas passée inaperçue. Le club espagnol de La Laguna Tenerife, évoluant en première division (Liga ACB), a officialisé l’arrivée du pivot sénégalais pour la fin de saison. Un retour en terres connues pour Badji, qui a fait ses premiers pas en Espagne avec l’équipe réserve du FC Barcelone entre 2019 et 2021, avant de jouer pour Força Lleida en deuxième division.

Dans ses débuts professionnels en Espagne, il tournait déjà à 8,4 points et 4,3 rebonds par match. Après son passage remarqué en G-League (5,8 points, 5,3 rebonds, 3,5 contres sur 48 matchs cette saison), il revient donc en Liga ACB avec un bagage technique plus solide et une réputation de stoppeur défensif bien établie.

La suite s’annonce palpitante pour le colosse sénégalais, désormais attendu dans l’un des championnats les plus relevés d’Europe. Son intégration à Tenerife et sa progression dans ce nouveau contexte seront à suivre de près.

