Un but ô combien important. Boulaye Dia a mis fin à une disette de onze matchs sans inscrire le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive.

Entré en seconde période du quart de finale retour de Ligue Europa contre les Norvégiens de Bodø/Glimt, l’attaquant sénégalais a inscrit le 3-0 pour la Lazio à la 99e minute. Sur un centre de Mattéo Guendouzi, Boulaye Dia s’est parfaitement déplacé dans la surface pour marque de la tête.

Ce but qualifie, pour l’instant, les Italiens en demi-finales puisque Dia et ses partenaires avaient été battus 2-0 lors du match aller.

🚨🇪🇺 GOAL | Lazio 3-0 Bodo Glimt | Boulaye Dia

BOULAYE DIA MAKES IT THREE IN THE 100TH MINUTE OF EXTRA TIME !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3-2 ON AGGREGATE !!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/9k0eYobkKl

