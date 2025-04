À l’approche de la fin de saison, Habib Beye maintient le cap avec un Stade Rennais en voie de maintien. Concentré sur l’objectif collectif, l’entraîneur repousse les discussions sur son avenir à l’issue du championnat, a rapporté L’Equipe.

Alors que le Stade Rennais s’approche du maintien, l’avenir de son entraîneur, Habib Beye, reste en suspens. Arrivé en cours de saison avec un contrat jusqu’à l’été, Beye dispose d’une clause de prolongation en cas de maintien — un objectif désormais à portée, Rennes comptant huit points d’avance sur le barragiste à cinq journées de la fin.

Interrogé ce mercredi en conférence de presse, à deux jours du derby face à Nantes, Beye a confirmé qu’aucune décision ne serait prise avant la fin du championnat. « Aujourd’hui, je ne suis pas dans une logique de discussions avec le club. On en parlera après le 18 mai, comme convenu avec M. Pinault, le président, le directeur sportif et mon entourage. »

Le technicien préfère pour l’instant se concentrer sur le collectif : « Ce qui m’importe, c’est de voir où on a pris le Stade Rennais et où on va le laisser. Il y a eu une vraie progression, un lien qui s’est créé. Je veux que le propriétaire puisse se dire qu’il a eu raison de me faire confiance. »

Très attaché à son groupe, Beye n’a pas caché son envie de s’inscrire dans la durée avec le club breton. « Je suis dans un club exceptionnel. Ce que je construis avec mes joueurs est unique. On a instauré une exigence de travail qui doit nous permettre d’être encore plus forts la saison prochaine », a-t-il conclu.

