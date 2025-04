Ngalla Sylla a tranché. Le sélectionneur national du Sénégal en Beach Soccer a dévoilé la liste des 12 joueurs qui défendront les couleurs du pays à la Coupe du Monde de Beach Soccer 2025, prévue du 1er au 11 mai sur l’île de Mahé, aux Seychelles. Une compétition que les Lions abordent en tant que champions d’Afrique, avec l’ambition de franchir un nouveau cap sur la scène mondiale.

Un groupe stable, une seule nouveauté

Fidèle à sa logique de continuité, Ngalla Sylla a reconduit pratiquement le même groupe sacré champion d’Afrique lors de la dernière CAN. Seul changement notable : Pape Sidy Fall fait son entrée dans le groupe, en remplacement d’Assane Ba. Un ajustement qui témoigne de la stabilité de l’équipe, mais aussi de l’intégration progressive de nouveaux profils.

Une équipe riche en expérience

Le Sénégal ne manque pas de repères pour cette 12e participation en Coupe du Monde. Parmi les joueurs retenus, plusieurs affichent un vécu international impressionnant.

Al Seyni Ndiaye, le capitaine emblématique, s’apprête à disputer sa 10e Coupe du Monde, un record absolu. Véritable légende vivante, son expérience sera une arme de taille.

Mamour Diagne et Mamadou Sylla participeront chacun à leur 5e Coupe du Monde.

Raoul Mendy, Papa Modou Ndoye et Ninou Diatta comptent 4 participations.

Mandione Diagne et Amar Samb en seront à leur 3e.

Seydina Gadiaga et Ousseynou Faye vivront leur 2e mondial.

Les nouveaux venus à ce niveau, Sanou Laye Thiaw et Pape Sidy Fall, feront leur toute première apparition en Coupe du Monde.

Le Sénégal, une nation forte du Beach Soccer mondial

Cette 10e participation confirme la régularité et la puissance du Sénégal dans la discipline. Les Lions de la Téranga sont devenus des habitués du rendez-vous mondial, et chaque édition représente une occasion de rêver plus grand. Le titre continental décroché en 2024 (le 8e de l’histoire du Sénégal) vient renforcer l’ambition de franchir le cap des demi-finales, comme en 2021. Le Sénégal n’est jamais monté sur le podium mondial.

Avec cette armada d’expérience, de jeunesse et de détermination, le Sénégal peut nourrir de solides ambitions. Le rendez-vous est donc pris pour début mai aux Seychelles, où les Lions viseront un nouveau coup d’éclat sur le sable mondial.

