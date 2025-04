Certes, il faudra réussir le pari de l’organisation mais il importe également de finir le Tournoi international de Dakar de viet vo dao sur la première haute marche du podium au cumul des différentes épreuves au programme. Les Lions de la Téranga en sont conscients et sont surtout décidés à le faire.

«Rien que la première place nous intéresse au terme de la compétition. On est prêts pour ça et idéalement entraînés pour y arriver. Il se trouve que l’on avait fini au 2ème rang continental lors des Championnats d’Afrique de 2024 derrière le pays hôte Mali, mais pour cette fois-ci chez nous, on ne peut pas se permettre de rater le trône final».

C’est en ces termes que le coach national Me Mamadou Bousso Dièye s’est exprimé lors du point de presse, samedi passé. Il a entre ses mains une sélection définitive de 30 éléments dont la plupart sont des rescapés de la récente expédition de Bamako. Une Team Sénégal complète, déterminée et surtout très ambitieuse.

Record