Buteur avec Eyüpspor lundi pour la 31e journée, Mame Baba Thiam a grimpé sur la deuxième marche du podium des meilleurs buteurs sénégalais dans les annales de la Süper Lig. En dépassant Moussa Sow, l’attaquant de 32 ans peut désormais viser Mbaye Diagne.

Ce n’est pas l’attaquant qui fait le plus parler de lui. Mais sa trajectoire et sa régularité au plus haut niveau du football turc en font désormais un acteur incontournable de la Süper Lig. En Turquie depuis maintenant six ans, Mame Baba Thiam (4 sélections en Equipe Nationale du Sénégal) a écrit un peu plus sa légende dans ce Championnat. Grâce à son but lors de la large victoire 6-0 contre l’Adana Demirspor lundi soir, l’attaquant d’Eyüpspor est devenu le deuxième meilleur buteur sénégalais de l’histoire de la Süper Lig.

Passé par des clubs comme Kasimpasa, Fenerbahçe, Kayserispor, Pendikspor avant d’arriver à Eyupspor l’été dernier, Baba Thiam a ainsi marqué son 68e but dans le Championnat de Turquie de D1 et passé un certain Moussa Sow (67) au classement des buteurs sénégalais dans ce pays. Devant lui, Mbaye Diagne a encore de la marge avec ses 76 réalisations sous les couleurs de Kasimpasa, Galatasaray et Fatih Karagümrük. Mais nul doute que le prochain défi de Mame Thiam sera d’atteindre puis dépasser le record de Mbaye Diagne.

LE TOP 10 DES MEILLEURS BUTEURS SÉNÉGALAIS EN SÜPER LIG

1. Mbaye Diagne (76 buts)

2. Mame Baba Thiam (68 buts)

Moussa Sow (67 buts)

Demba Ba (46 buts)

Papiss Demba Cissé (45 buts)

Mame Biram Diouf (40 buts)

Badou Ndiaye (34 buts)

Chérif Ndiaye (29 buts)

Mamadou Fall (27 buts)

Diomansy Kamara (26 buts)

