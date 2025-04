L’arbitrage sénégalais sera dignement représenté à la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, prévue du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. La FIFA a récemment publié la liste des officiels retenus pour le tournoi, parmi lesquels figurent Djibril Camara et Nouha Bangoura, nommés en tant qu’arbitres assistants, aux côtés de l’arbitre central Issa Sy.

Cette sélection constitue une belle reconnaissance pour Djibril Camara et Nouha Bangoura, qui font partie des 58 assistants choisis pour cette compétition mondiale. Tous deux disposent d’une solide expérience sur le continent africain, ayant officié lors de plusieurs compétitions majeures de la CAF. La désignation des officiels s’inscrit dans le cadre d’un processus de sélection rigoureux mené par la Commission des arbitres de la FIFA, à l’issue de plusieurs stages et évaluations techniques. Au total, 117 arbitres issus de 41 associations nationales ont été retenus, dont 35 arbitres centraux, 58 assistants et 24 arbitres vidéo. Le tournoi se déroulera dans 12 stades répartis dans 11 villes à travers les États-Unis. Déjà annoncé comme arbitre central, Issa Sy sera le seul Sénégalais dans ce rôle. Avec Camara et Bangoura, ils formeront le trio sénégalais chargé de représenter le pays lors de cette prestigieuse édition de la Coupe du monde des clubs.

