Éloigné de la Tanière depuis plusieurs années, Assane Dioussé ne perd pas de vue son ambition de retrouver un jour le maillot national. À 27 ans, le milieu de terrain, qui tente de se faire une place à l’AJ Auxerre, a réaffirmé son attachement profond à la sélection nationale et son désir de la réintégrer.

« Franchement, j’ai toujours l’équipe nationale dans un coin de ma tête. Je vais travailler toujours plus pour revenir. Je serai toujours à la disposition de l’équipe. Je suis prêt à tout donner en club pour revenir en sélection, car il n’y a pas mieux que de représenter sa nation », a déclaré le milieu sénégalais dans un entretien accordé à L’Observateur.

Formé à Empoli, où il faisait ses débuts en Serie A à seulement 18 ans, Assane Dioussé a ensuite porté les couleurs de l’AS Saint-Étienne, puis a évolué à Chievo Vérone et à Ankaragücü. Depuis août 2023, il a rejoint l’AJ Auxerre, avec qui il a disputé 12 matchs cette saison, dont 4 en tant que titulaire. Malgré cette période de transition, le milieu sénégalais ne ferme pas la porte à un retour en sélection. Sa dernière apparition avec le maillot national remonte aux éliminatoires de la CAN U23 en 2019, face à la Guinée. Un moment qu’il évoque entre fierté d’avoir servi la nation et regret de l’élimination.

« C’était effectivement contre la Guinée pour la qualification. Pour moi, la nation, c’est très important. C’est pourquoi, quand on m’a sollicité pour aider les U23, je n’ai pas hésité. Après, c’est dommage qu’on n’ait pas pu décrocher la qualification. Le seul regret que j’ai eu, c’était le fait de rater la qualification, mais ça ne m’a pas gêné d’être allé aider les jeunes », ajoute-t-il.

