Mené 0-2 à la pause, Chelsea a évité le pire en arrachant le point du nul sur sa pelouse face à Ipswcih Town (2-2). Les partenaires de Nicolas Jackson sont cinquièmes de Premier League.

L’histoire retiendra que Chelsea n’a pas gagné en Premier League cette saison 2024-2025 face au promu et premier relégable Ipswich Town. Battus 2-0 lors de la phase aller, les partenaires de Nicolas Jackson ont encore failli mordre la poussière face aux Tractors Boys, ce dimanche, dans le cadre de la 32e journée.

Surpris par un but de Julio Enciso à la 19e minute de jeu, les Blues ont ensuite concédé un second but à la demi-heure de jeu, marqué par Ben Johnson (31e). Ils ont réagi dès la reprise, réduisant l’écart sur un csc de Cucurella (46e). Puis Jadon Sancho a égalisé à un quart d’heure de la fin (76e). Un moindre mal pour Chelsea, 5e.

wiwsport.com