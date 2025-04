Ce samedi, Mouhamed Tafsir Ba s’est offert une victoire presque facile devant Lazreg Benziane dans l’octogone à Lomé.

Le champion du monde de kickboxing a été expéditif ce samedi à Lomé face à son adversaire algérien dans le cadre de la journée Éric Favre Nation MMA.

Une minute vingt-deux secondes ont suffi à Tafsir Ba pour venir à bout de Lazreg Benziane par KO Technique après décision arbitrale suite à un « ground and pound ».

Avec ce succès, le sparring partner de Modou Lô confirme ainsi qu’il est une valeur sûre du MMA sénégalais et qu’il peut réussir à se hisser au sommet dans cette discipline des arts martiaux mixtes. « Je suis le Black Lion et quand j’ai ma proie je ne lâche plus. Ce n’est que le début du commencement. Le travail continue » a lancé Tafsir Ba après son impressionnant combat.

Wiwsport.com