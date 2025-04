Après sa victoire sur le champion thaïlandais ce samedi à Lomé, Tapha Tine a lancé un défi à Modou Lô pour un choc royal en lutte avec frappe mais pas que.

Venu assister au combat de son neveu Petit Lô mais aussi ceux de tous les autres combattants Sénégalais qui étaient dans l’octogone ce samedi à Lomé, Modou Lô était la grande attraction de l’événement Éric Favre Nation MMA. Ainsi, profitant de sa première victoire en MMA, son compatriote Tapha a encore adressé un message au roi des arènes qu’il n’a cessé d’interpeller pour un combat royal.

Dans la capitale togolaise, Tapha Tine a une nouvelle fois défié Modou Lô précisant qu’il était prêt à en découdre avec lui sur les deux disciplines à savoir la lutte sénégalaise et les arts martiaux mixtes.

« Vous savez je ne voulais pas en reparler car vous connaissez ma position sur la question. Éric Favre est un promoteur et c’est d’ailleurs lui qui avait organisé mon combat contre Bombardier. S’il me donne l’avance sur cachet pour affronter Modou Lô je le prendrai ici et maintenant. Je suis prêt à l’affronter en lutte sénégalaise et en MMA » a-t-il déclaré.

