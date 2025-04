Assane Diao à Manchester United. On est sans doute encore loin de la possibilité mais l’entraîneur de Como, Cesc Fàbregas, a évoqué un potentiel intérêt des Red Devils pour son jeune international sénégalais.

Arrivé lors du défunt mercato hivernal en provenance du Real Betis, Assane Diao s’est rapidement imposé en Serie A, sous les couleurs de Como. Devenu international sénégalais le mois dernier, le polyvalent attaquant de 19 ans a déjà inscrit six buts avec les Lariani. Logiquement, ses performances sont suivies dans d’autre pays, notamment du côté de l’Angleterre.

Il y a quelques jours, la presse anglaise évoquait un potentiel intérêt de Manchester United. Et en conférence de presse ce vendredi, Cesc Fàbregas, l’entraîneur de Como, a justement été interrogé sur ce sujet. « Notre stratégie, c’est d’essayer de recruter de jeunes joueurs talentueux qui ne jouaient pas beaucoup. Qu’ils réussissent ici et augmentent leur valeur. Il n’y a pas de spéculation de vente, ils viennent ici pour faire grandir et améliorer l’équipe », a d’abord déclaré le jeune technicien espagnol.

Et de poursuivre au sujet du natif de Ndongane : « Ensuite, bien sûr, si Manchester veut Diao et propose 40 millions, cela ne signifie pas que ça ne marchera pas. L’objectif est de créer une équipe avec des joueurs qui correspondent à nos caractéristiques et de travailler avec eux. Assane est important, rappelons qu’il a 19 ans, donc, parfois, il fera tout bien, d’autres fois il lui manquera quelque chose. Ce qui est frappant, c’est sa personnalité, la façon dont il gère tout ce qui se passe autour de lui. »

wiwsport.com