Ce vendredi à 16 heures, le Sénégal, champion d’Afrique en titre, croisera le fer avec la Côte d’Ivoire pour une place en demi-finale de la 15e édition de la Coupe d’Afrique des Nations U17. Deuxièmes de leur groupe avec 7 points, les Lionceaux devront faire face à la meilleure attaque du tournoi. Un véritable choc les attend donc face aux redoutables Éléphanteaux.

Mais les jeunes Sénégalais ne manquent pas d’arguments. Avec zéro but encaissé en phase de groupes, ils possèdent la meilleure défense de la compétition, un atout majeur selon Beau Saliou Touré. L’entraîneur de Teungueth FC, interrogé par Wiwsport, voit une équipe qui monte en puissance et qui, selon lui, a toutes les cartes en main pour passer ce cap décisif.

« Je tiens d’abord à féliciter les Lionceaux pour leur qualification en quart de finale, mais aussi pour celle à la Coupe du Monde. Ce qu’ils font est remarquable. Maintenant, un défi de taille les attend face à la Côte d’Ivoire. Ce sera, à mon avis, un match très difficile au vu de la qualité de l’adversaire, mais je pense que cette équipe du Sénégal peut répondre présente. Elle monte en puissance, malgré les critiques », a déclaré Beau Touré. Saluant les efforts du staff technique, le technicien sénégalais a reconnu une évolution dans le jeu de l’équipe, tout en soulignant les axes d’amélioration. « Les deux premiers matchs ont été un peu laborieux, mais on a vu des progrès lors du troisième, notamment avec deux buts marqués. Il reste des choses à corriger dans l’animation offensive, bien sûr, mais je suis certain que le staff travaille là-dessus », a-t-il ajouté.

Pour lui, la clé face à la Côte d’Ivoire résidera dans la réactivité, la vitesse, mais aussi dans la gestion des moments clés. « Il faudra être présents sur les seconds ballons, rapides dans les transitions et très vifs dans le jeu. En face, c’est une équipe physique, bien en place. Mais notre défense est solide, c’est notre socle depuis le début de cette CAN, et c’est un vrai point fort », a estimé le coach de Teungueth.

Conscient du danger offensif ivoirien, Beau Touré appelle à la concentration maximale, surtout en début de match. « Il faudra rester solides derrière, concéder le moins possible, et surtout essayer de marquer tôt pour faire douter l’adversaire. On a la meilleure défense du tournoi, il faut bâtir sur cette base. » Même si le Sénégal arrive avec le statut de champion en titre, Touré appelle à garder les pieds sur terre. « Être tenant du titre, c’est un honneur, mais sur le terrain, tout est à refaire. La Côte d’Ivoire a montré un beau visage depuis le début et semble légèrement favorite sur le papier. Le statut de champion peut peser, car tout le monde veut vous battre. Mais paradoxalement, la pression est peut-être moins forte sur nous. » Il conclut avec une note d’espoir : « Si les Lionceaux arrivent à bien gérer les 15 premières et les 15 dernières minutes, et à concrétiser leurs premières occasions, ils auront toutes leurs chances. Personnellement, j’y crois dur comme fer. »

wiwsport.com