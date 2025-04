Le Sénégal est édifié pour sa participation à la 3e édition des Championnats du monde de Beach handball masculin et féminin (U17) de l’IHF, Tunisie 2025. En garçons comme en filles, deux groupes relevés ont été tirés.

Le tirage au sort de la 3e édition des championnats du monde de Beach handball a été effectué ce jeudi après-midi et le Sénégal connait désormais ses adversaires. Pour cette participation inédite à une compétition qui plus est international, le Sénégal a hérité de deux groupes relevés.

Chez les garçons, le Sénégal sera dans le groupe D en compagnie de l’Argentine, du Brésil et de l’Uruguay. Chez les filles logées dans le groupe C, le Sénégal devra se frotter à la Tunisie, la Hongrie et le Mexique.

Pour rappel, le Sénégal s’est vu attribuer une place dans les deux compétitions par le Comité exécutif de l’IHF, en remplacement de l’une des équipes retirées. La décision a été prise après avoir pris en considération que le Sénégal est le pays hôte des Jeux olympiques de la jeunesse d’été de 2026. Le Beach handball sera présent, et que la participation à cette édition des Championnats du monde de Beach handball jeunesse de l’IHF aidera la nation à se préparer et à bâtir sur son héritage.

wiwsport.com