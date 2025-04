Absent des terrains depuis début mars en raison d’une entorse à la cheville gauche contractée face à Auxerre, Habib Diarra a signé son grand retour ce week-end lors de la victoire de Strasbourg (1-0) sur la pelouse de Reims. Entré en jeu à la 57ᵉ minute, le capitaine du Racing Club de Strasbourg a retrouvé la compétition.

Son absence de plusieurs semaines avait été ressentie aussi bien en club qu’en sélection, lui qui avait également manqué le dernier rassemblement des Lions du Sénégal en mars. Mais ce samedi, c’est un Habib Diarra souriant, motivé et résolument tourné vers l’avenir qui s’est présenté au micro de DAZN : « Comment je vais ? Mais ça va super bien ! On prend les trois points, c’est le plus important. On ne va pas lâcher, on va continuer à se battre jusqu’au bout ! », a déclaré le milieu de terrain sénégalais.

Dans un match disputé, où Strasbourg a su faire preuve de caractère pour conserver son avantage, le milieu sénégalais a souligné l’importance de l’état d’esprit collectif. « On n’a pas été au top aujourd’hui, mais c’est une victoire qui compte. Une victoire au caractère, avec un score à tenir jusqu’à la fin. (…) Le coach nous parle souvent de la mentalité d’élite, et je pense que ce clean sheet l’illustre bien. »

Avec ce succès, le RCSA conforte sa place dans le haut du classement et se permet de rêver plus grand, à six journées de la fin. La Ligue des Champions ? Le mot n’est pas tabou pour le sénégalais. « Deux matchs contre Nice et Monaco pour chercher la Ligue des Champions ? Non, il reste six matchs (sourire). Ils seront tous importants, on va bien les préparer pour aller chercher l’Europe ! (…) Bien sûr qu’on sait que c’est possible d’aller en C1, on n’est pas fous, on sait qu’il y a largement moyen. On va tout donner, jusqu’au bout, et on fera les comptes à la fin », ajoute -t-il.

