Unique buteur pour Everton lors du nul contre Arsenal (1-1), ce samedi, Iliman Ndiaye a évoqué sur quoi il devrait progresser.

Absent pour blessure depuis février, Iliman Ndiaye a effectué son retour en tant que titulaire avec Everton samedi pour affronter Arsenal en Premier League (1-1). Et lors de cette rencontre, l’attaquant sénégalais de 25 ans a permis aux Toffees d’arracher le point du nul en marquant sur penalty. Auteur ainsi de sa neuvième réalisation toutes compétitions confondues cette saison, l’ancien joueur de Sheffield United est le meilleur buteur d’Everton.

Mais le paradoxe est qu’Iliman Ndiaye n’a toujours pas délivré la moindre passe décisive avec le club de Liverpool. Et c’est justement ce qu’il pointe. « Je ne suis pas entièrement satisfait. Je sens que je peux apporter plus de passes décisives », a-t-il déclaré après la rencontre face aux Gunners. Chacun dans l’équipe apporte sa pierre à l’édifice et ce qu’il sait faire. Personnellement, je dribble, j’essaie de marquer des buts et de faire des passes décisives. »

Et d’ajouter : « Je veux plus de passes décisives, bien sûr ! Je veux aider l’équipe à gagner des matchs. Ça ne viendra pas seulement de moi en marquant, mais aussi en délivrant des passes décisives à mes coéquipiers. C’est peut-être là-dessus que je dois m’améliorer. » Mais Iliman Ndiaye n’en demeure pas moins heureux de ses performances avec les buts. « J’ai aussi besoin de marquer des buts pour aider l’équipe à gagner. Tant que j’y parviens, je suis content. »

wiwsport.com