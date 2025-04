Como a pu compter sur un Assane Diao des grands jours pour maîtriser Monza (1-3) ce samedi en Serie A L’attaquant sénégalais a délivré une passe décisive et marqué un but lors de cette victoire qui permet à son équipe de signer un grand coup dans la course au maintien.

Como corrige le tir. Sans victoire depuis quatre matchs (deux défaites, deux nuls), la formation de Cesc Fabregas a renoué avec la succès en dominant la lanterne rouge, Monza (1-3), samedi après-midi dans le cadre de la 31e journée de Serie A. Cette victoire, sous la houlette d’Assane Diao, permet aux Lariani de prendre provisoirement dix points d’avance sur la zone rouge.

L’attaquant sénégalais a délivré sa première passe décisive dans le Championnat d’Italie après avoir trouvé Jonathan Ikoné sur l’égalisation des siens à la 16e minute. Puis peu avant la pause, il signe un superbe but en faisant danser la défense de Monza (39e). Assane, qui n’avait plus marqué depuis quatre matchs, inscrit sixième but en Serie A, le huitième de la saison.

wiwsport.com