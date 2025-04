À l’occasion du combat de ce 4 avril organisé par Gaston Productions, certaines voix se sont opposées à la fin “prématurée” des galas de lutte.

Si le CNG a réussi à faire respecter les nouvelles mesures notamment le début du grand combat à 18H 30, cela n’a pas été du goût de certains acteurs de la lutte. Promoteurs, amateurs ou reporters se sont dit outrés par ces nouvelles dispositions qui “enlève de charme de la lutte”.

Chroniqueur sur Bantamba TV, Fadam 2 a montré son mécontentement après le combat Ada Fass v Lac 2.

“Cela ne participe pas au développement de la lutte. Les neuf combats du jour ont été bâclé pour rester dans les temps. Ce n’est pas bien pour le charme de la lutte mais aussi pour le promoteur qui n’a pas pu vendre plus de billets. L’heure de démarrage (15H 30) et de la fin des combats (18 H 30) n’arrange ni les amateurs, ni les promoteurs qui si cela continue n’investiront plus leur argent dans l’arène” a fait savoir Fadam dans un live sur sa chaîne YouTube.

“Je vais me retirer de la lutte si cela continue…”

Promoteur de lutte, Fallou Ndiaye confirme les dires de Fadam 2 et fait une grosse annonce : “Il me reste deux journées à organiser et je ferai le tout pour les tenir. Mais après je vais me retirer car je ne peux pas continuer avec ces conditions”.

Dans la même veine que son collègue, Jamaican de Jam Production souligne qu’à “18 H 30 certains amateurs continuent d’arriver au stade. Donc ils risquent de ne pas assister au grand combat. Les promoteurs doivent se réunir pour s’opposer à cette mesure”.

Au micro de Mprod, Malick Thiandoum affirme de son côté que les “mesures prises par l’autorité sont impopulaires et non confirme aux réalités de la lutte. C’était une journée test et je pense que la moindre des choses s’est d’évaluer pour voir ce qui n’a pas marché afin que la lutte retrouve son charme”.

