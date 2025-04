L’Equipe Nationale féminine du Sénégal, en rodage depuis plusieurs mois, va savoir samedi si elle est sur le bon chemin pour la CAN 2025, en se frottant à Thies au Ghana, pour une première manche amicale entre les deux nations.

Cela fait cinq mois mais le souvenir du dernier match des Lionnes est sans doute toujours frais dans leur tête, tant elles avaient reçu une leçon de la part du Maroc (7-0), en amical. Depuis, les coéquipières de Korka Fall n’ont pas eu l’occasion de laver l’affront, n’ayant disputé aucun match depuis le mois d’octobre. Enfin ce samedi 5 avril, à partir de 17h00 GMT, ce sera l’heure d’ouvrir une année 2025 qui s’annonce palpitante. Les joueuses de Mame Moussa Cissé affrontent le Ghana à Thies, où elles auront bien évidemment envie de compter sur le soutien des supporters afin de les pousser.

Un test grandeur nature pour les Lionnes

Cette rencontre, comme celle de mardi prochain toujours au Stade Lat-Dior, offrira une opposition de haut niveau contre des adversaires prestigieuses. Le Ghana, qui retrouvera la CAN en 2025 après s’être absentée lors de la dernière édition, dispose d’un effectif talentueux, qui mettra à rude épreuve l’équipe sénégalaise. On se rappelle notamment des deux défaites (0-3 ; 0-1) concédées par les Lionnes contre le même adversaire en avril 2023. Pour les Sénégalaises, ces deux rencontres seront l’occasion d’affirmer les certitudes tactiques du sélectionneur Mame Moussa Cissé.

Les confrontations face à une nation d’un tel calibre permettent à la sélection sénégalaise d’ajuster ses automatismes, de tester différentes configurations et d’intégrer progressivement de jeunes talents dans le groupe. Ainsi pour Cissé, c’est une opportunité en or pour préparer son groupe en vue de la CAN. Après un parcours pour le moins réussi et une place en quarts de finale en 2022, les Lionnes vont vouloir tout mettre en œuvre pour faire encore mieux en juillet prochain, comme nous l’a fait savoir leur sélectionneur lors d’une grande interview depuis leur camp de base, à Guéréo.

wiwsport.com