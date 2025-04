Les chaînes RFI et France 24 ont dévoilé la liste des douze finalistes en lice pour le Prix Marc-Vivien Foé 2025, récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Cette année, plusieurs talents se disputent la succession de Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat en 2024. Parmi eux, trois Sénégalais figurent dans cette sélection.

Lamine Camara, arrivé à Monaco l’été dernier en provenance du FC Metz, a rapidement trouvé ses marques. Auteur d’un but contre le FC Barcelone lors du Trophée Gamper, il a également marqué les esprits lors du match du Centenaire face à Montpellier. Son adresse sur coups de pied arrêtés et ses six passes décisives font de lui l’un des joueurs les plus influents du championnat. Habib Diarra, de son côté, continue de briller sous les couleurs de Strasbourg. Milieu de terrain complet, qui s’impose comme un élément clé de son équipe, est l’auteur de 4 buts et 3 passes décisives en championnat sur 23 matchs disputés. Quant à Moussa Niakhaté, défenseur central expérimenté, son retour en Ligue 1 avec Lyon lui a permis de retrouver un rôle de leader au sein de la défense rhodanienne.

Créé en 2009, le Prix Marc-Vivien Foé rend hommage à l’ancien milieu de terrain camerounais tragiquement décédé en 2003. Il récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Le 5 mai, la liste des trois finalistes sera dévoilée, et le lauréat sera annoncé le 12 mai par un jury composé d’une centaine de journalistes spécialisés. À ce jour, aucun Sénégalais n’a remporté ce trophée, bien que trois d’entre eux aient terminé à la deuxième place : Mamadou Niang en 2009 et 2010, Moussa Sow en 2011 et Cheikh Ndoye en 2016.

wiwsport.com