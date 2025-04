Le Stade de Reims veut aller au bout de son rêve. Une nouvelle fois porté par son portier sénégalais Yehvann Diouf, le club champenois s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France en battant l’AS Cannes qui n’a pas sur profiter d’un but de Cheikh Ndoye pour réaliser l’exploit.

C’est donc le Stade de Reims qui ira défier le Paris Saint-Germain en finale de la 108e édition de la prestigieuse Coupe de France. Après la renversante victoire parisienne contre Dunkerque (2-4), mardi soir, c’est le club champenois qui a validé son billet pour la finale ce mercredi 2 avril en éliminant (2-1) l’AS Cannes, pensionnaire de National 2, qui voit sa formidable épopée prendre fin.

Cheikh Ndoye n’a pas suffi face à un immense Yehvann Diouf

Dans un stade Pierre-de-Coubertin à guichets fermés, Reims ne tardent pas à prendre ses marque et est logiquement récompensés lorsque l’ailier franco-sénégalais Mamadou Diakhon, servi sur le côté gauche, déborde son vis-à-vis avant d’offrir l’ouverture du score à Hafiz Ibrahim (1-0, 14e). Après ce premier quart d’heure délicat, les Cannois reprennent des couleurs, sans trop de danger pour Reims.

Pourtant dès le retour des vestiaires, l’AS Cannes recolle au score sur un corner de Cédric Gonçalves au second poteau qui trouve la tête du capitaine et inusable milieu de terrain sénégalais Cheikh Ndoye (39e). MaisTeddy Teuma redonne l’avantage aux Rémois cinq minutes plus tard en profitant du superbe travail d’Ibrahim (2-1, 58e). Ensuite, Reims a pu compter sur un excellent Yehvann Diouf pour se qualifier.

wiwsport.com