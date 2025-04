La liste définitive des participants à la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™️ 2025 est désormais connue. La compétition débutera le 1er mai à Victoria, sur l’île de Mahé, avec la finale prévue le 11 mai.

Sur 11 jours, les équipes se disputeront le titre, à travers la phase de groupes, les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Parmi les équipes qualifiées, on retrouve le Brésil, sextuple champion et tenant du titre, le Portugal, double vainqueur, ainsi que l’Italie, finaliste l’an dernier. Le Brésil et le Japon sont les seules nations à avoir participé à chaque édition de la phase finale. Le Chili, le Guatemala, la Mauritanie et les Seychelles feront leur première apparition.

Les qualifications de la zone Asie ont bouclé la liste définitive. Le tournoi qui s’est joué en Thaïlande a mis en jeu les trois places restantes comme annoncé lors de notre précédent article. Le Japon rejoindra l’Iran et Oman pour représenter l’Asie, tandis que l’Arabie Saoudite devra patienter pour la prochaine édition.

Le tirage au sort des groupes aura lieu le 4 avril.

Liste des équipes qualifiées :

•⁠ ⁠Biélorussie

•⁠ ⁠Brésil

•⁠ ⁠Chili

•⁠ ⁠Espagne

•⁠ ⁠Guatemala

•⁠ ⁠Italie

•⁠ ⁠Mauritanie

•⁠ ⁠Paraguay

•⁠ ⁠Portugal

•⁠ ⁠Salvador

•⁠ ⁠Sénégal

•⁠ ⁠Seychelles (pays hôte)

•⁠ ⁠Tahiti

•⁠ ⁠Japon

•⁠ ⁠Iran

•⁠ ⁠Oman

