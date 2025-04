L’ Open Press de Ada Fass a tourné court ce mardi. La Police a mis fin à l’événement avant dix-neuf heures, ce qui n’a pas plu aux fassois.

Comme il a été notifié par le CNG qui a sorti une série de mesures afin de lutter contre la violence dans l’arène, les Open Press des lutteurs devront se terminer au plus tard à 19 H. Et c’est sans doute ce que la Police a essayé de mettre en œuvre à l’occasion de l’Open Press de Ada Fass.

Mais selon Adama Soumaré le fait est qu’il n’était pas encore dix neuf heures avant que les forces de l’ordre ne mettent fin à la l’évènement.

Le secrétaire générale de l’écurie Fass Benno a ainsi donné sa version des faits avant d’assurer que le lutteur et son staff ont tout fait dans les règles de l’art afin d’éviter les débordements.

« Les Open Press font partie du déroulement d’un combat de lutte et tous les lutteurs doivent s’y plier. Nous avons préparé cet événement sur le plan sécuritaire et je me suis personnellement entretenu avec le commissaire ce matin pour que tout aille pour le mieux. Malheureusement ce qui s’est passé est inexplicable. Il n’y a pas eu d’incident qui justifiait les tirs de gaz lacrymogènes dans l’enceinte où était le lutteur …» s’est-il désolé.

Le président de l’écurie a aussi abordé dans le même sens lavant à grande eau les supporters de Ada Fass.

« Les forces de l’ordre doivent mettre de l’ordre car c’est leur rôle. Ils ne doivent donc pas être en confrontation avec les supporters fassois qui sont des jeunes très responsables… » a ajouté Mbaye Diop.

Wiwsport.com